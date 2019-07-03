大法庭新制上路 未來將統一法律見解 15:452019/07/03 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 司法院3日開放大法庭給媒體拍攝，大法庭設有11名法官，席位一字排開，天花板採大面積照明，圓形代表太陽，6道光芒代表六法，象徵審判攤在陽光下讓社會大眾檢視，公開透明。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 司法院3日開放大法庭給媒體拍攝，大法庭設有11名法官，席位一字排開，天花板採大面積照明，圓形代表太陽，6道光芒代表六法，象徵審判攤在陽光下讓社會大眾檢視，公開透明。（黃世麒攝） 司法院3日開放大法庭給媒體拍攝，大法庭設有11名法官，席位一字排開，天花板採大面積照明，圓形代表太陽，6道光芒代表六法，象徵審判攤在陽光下讓社會大眾檢視，公開透明。（黃世麒攝） 大法庭評議室。（黃世麒攝） 立法院於去年底三讀通過大法庭新制，終審法院新增大法庭，將針對爭議法律問題實質討論，統一法律見解。經過3個月的整修，司法院3日開放大法庭給媒體拍攝，大法庭設有11名法官，席位一字排開，天花板採大面積照明，圓形代表太陽，6道光芒代表六法，象徵審判攤在陽光下讓社會大眾檢視，公開透明。 (中時 ) #法庭 #法律 #法律見解 #代表 #統一 也許您會感興趣 推薦閱讀 統一實 也設雙總經理 04:092019/06/29 財經要聞 砸70億買韓廠 羅智先為何老談做自己？ 20:112019/06/30 財經 許璋瑤、簡立忠續任證交所董、總 10:032019/07/01 財經 僅5％垃圾送掩埋場 日本怎做到？ 10:412019/07/01 新知 統一證券董事長林寬成 統一證掌脈動 鎖定高價權證 04:102019/07/02 產業特刊 巨群趨勢法律講座 釋疑美容醫學法律 04:102019/07/02 投資理財 證交所董總 許璋瑤、簡立忠續任 04:102019/07/02 證券．權證 大法庭4日上路 法官票選成員 04:102019/07/02 社會新聞 達德允能風場資金到位 裝置容量640MW 15:402019/07/02 財經 挺「不秋後算帳」郝明義：看清法律如何偏袒資方 18:462019/07/02 生活 社會熱門新聞 生死瞬間 暖警鬼門關前救回一命 - 刑案 - 中時 大「旗」跡 台東捕獲5百公斤巨怪級旗魚 - 社會 館長開1000萬美金出場費 網酸：喪葬費加安家費？ - 萬象 館長爬山遭郭董慘電 網紅律師有大疑問 - 社會 「偵查不公開」粉飾治安助選舉 刑案全消失 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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