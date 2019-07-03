司法院3日開放大法庭給媒體拍攝，大法庭設有11名法官，席位一字排開，天花板採大面積照明，圓形代表太陽，6道光芒代表六法，象徵審判攤在陽光下讓社會大眾檢視，公開透明。（黃世麒攝）

司法院3日開放大法庭給媒體拍攝，大法庭設有11名法官，席位一字排開，天花板採大面積照明，圓形代表太陽，6道光芒代表六法，象徵審判攤在陽光下讓社會大眾檢視，公開透明。（黃世麒攝）

大法庭評議室。（黃世麒攝）

立法院於去年底三讀通過大法庭新制，終審法院新增大法庭，將針對爭議法律問題實質討論，統一法律見解。經過3個月的整修，司法院3日開放大法庭給媒體拍攝，大法庭設有11名法官，席位一字排開，天花板採大面積照明，圓形代表太陽，6道光芒代表六法，象徵審判攤在陽光下讓社會大眾檢視，公開透明。

(中時 )