雲林縣元長國中一年級文淵閣很喜歡看書，從小便養成廣泛閱讀的習慣，曾參與國三閱讀測驗，只答錯兩題，令爸爸文須琢驚訝，通過跳級考試，暑假過後將直升國三。

文淵閣第一本看完的書是《倚天屠龍記》，不只武俠小說，他幾乎什麼書都看，也因此「博學」文理皆優。

樂觀的文淵閣很能傾聽，是同學傾訴心事的對象，他也會像心靈捕手一樣，給予適當的建議，所以立志未來要當精神科或心理醫師，希望藉由聽別人的故事幫助需要的人。

(中時 )