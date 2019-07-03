廣泛閱讀 雲縣國一生跳級國三 15:452019/07/03 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 雲林縣元長國中一年級 文淵閣(左)暑假過後將跳級 到國三，爸爸也是該校校長文須琢很替他高興。(許素惠攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣元長國中一年級文淵閣很喜歡看書，從小便養成廣泛閱讀的習慣，曾參與國三閱讀測驗，只答錯兩題，令爸爸文須琢驚訝，通過跳級考試，暑假過後將直升國三。 文淵閣第一本看完的書是《倚天屠龍記》，不只武俠小說，他幾乎什麼書都看，也因此「博學」文理皆優。 樂觀的文淵閣很能傾聽，是同學傾訴心事的對象，他也會像心靈捕手一樣，給予適當的建議，所以立志未來要當精神科或心理醫師，希望藉由聽別人的故事幫助需要的人。 (中時 ) #國三 #閱讀 #文淵閣 #心事 #捕手 也許您會感興趣 推薦閱讀 花蓮市立圖書館硬體大升級 創客、直播教室統統有 17:162019/06/29 生活 全民瘋英語 台南市英語閱讀季開跑了 16:112019/07/01 生活 大學指考生物偏難 閱讀力不佳答題恐吃力 16:512019/07/01 生活 書箱書香非讀BOOK 彰縣暑假推揪團共讀 18:122019/07/01 生活 玉山黃金種子計畫 魚池國小玉山圖書館 啟用 04:102019/07/02 投資理財 楊氏速讀 每分鐘閱讀速度提升5倍 04:102019/07/02 產業特刊 非洲豬瘟入題 閱讀力差難作答 04:102019/07/02 生活新聞 指考國文科 全中教：重整合 8成是閱讀理解題 13:472019/07/02 生活 指考國文中偏易 考驗閱讀統整 04:102019/07/03 社會新聞 生活熱門新聞 慶600人歸隊！長榮員工餐今吃「三寶飯」 - 生活 罷工撐不住了！逾600名長榮空服要歸隊 運能恢復7成 - 生活 取回罷工三寶要兩天 台灣保全打臉空服工會 - 生活 獨家＞ 說到做到！長榮航首批空少 8月下旬報到 - 生活 - 中時 70kg教練被館長隨便扔 網：拳王穩死 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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