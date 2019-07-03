北非國家利比亞首都的黎波里郊區一間移民拘留中心今（3）日凌晨遭遇空襲鎖定，粗估至少釀成40人死亡、80人受傷，當局預計會有更多死傷。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《衛報》（Guardian）報導，周三凌晨的黎波里東部郊區塔朱拉（Tajoura）一處移民中心突然遭遇空襲，畫面顯示拘留中心建築物部分被炸毀，牆壁斷裂成碎片。這間拘留中心當時共容納約120名難民，空襲造成40人死亡，另外80人受傷，不過利比亞國家緊急醫療單位官員指出，數字還只是粗略估計，預期還會有更多死傷，其餘傷者已緊急送往醫院搶救。

目前尚未有任何組織坦承犯案，不過受到聯合國及國際普遍承認的利比亞過渡政府的黎波里全國團結政府（Government of National Accord）將矛頭指向利比亞國民軍（Libyan National Army，LNA）。由軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）指揮的利比亞國民軍自4月對政府軍發動攻勢、試圖奪下首都以來，就頻頻從地面及空域攻擊的黎波里。

(中時電子報)