彰化縣新科議員施嘉華的至親涉嫌賄選，一審判決當選無效，施嘉華表示一定要上訴到底。

國民黨籍第三選區，包含和美、線西和伸港選出的縣議員施嘉華，其至親在去年底選舉期間，被舉報涉及賄選，一審判決出爐。地檢署表示，雖然不是施嘉華本人買票

，但是至親代買，判決當選無效

施嘉華表示，涉及刑訴部分並不起訴，這麼判能說甚麼，會繼續上訴。

(中時 )