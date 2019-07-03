新科議員施嘉華 一審被判當選無效 15:272019/07/03 中時 吳敏菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 彰化縣新科議員施嘉華的至親涉嫌賄選，一審判決當選無效，施嘉華表示一定要上訴到底。（吳敏菁翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 彰化縣新科議員施嘉華的至親涉嫌賄選，一審判決當選無效，施嘉華表示一定要上訴到底。 國民黨籍第三選區，包含和美、線西和伸港選出的縣議員施嘉華，其至親在去年底選舉期間，被舉報涉及賄選，一審判決出爐。地檢署表示，雖然不是施嘉華本人買票 ，但是至親代買，判決當選無效 施嘉華表示，涉及刑訴部分並不起訴，這麼判能說甚麼，會繼續上訴。 (中時 ) #當選 #至親 #一審 #判決 #賄選 也許您會感興趣 推薦閱讀 花蓮賄選村長送洗髮精 法官判罰1000瓶 17:392019/07/01 社會 新黨推楊世光選總統 政見關蔡英文 11:582019/07/02 政治 台中漢來水漬害童摔傷 廣三SOGO也賠44萬 17:062019/07/02 社會 嘉市里長涉幽靈人口遭判刑 仍是里長 11:362019/07/03 社會 政治熱門新聞 高雄有淹水嗎？在地人曝真相網樂翻 - 政治 陸拳王下戰帖 館長開出場費：1千萬美元 - 政治 動向成謎！他爆王金平竟在盤算這… - 政治 桃園淹大水汪洋一片 網友呼喊王浩宇 - 政治 詹江村號召貼桃園淹水照 讓高雄人知不淹多幸福 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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