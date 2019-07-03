台滬雙城論壇將於明天舉行，外界關注柯文哲對於兩岸論述是否會再提兩岸一家親或五個互相。對此，柯文哲今下午結束上海洋山深水港參訪受訪表示，明天的事明天在煩惱，稿子到最後一秒前都可以改；至於是否確定周五返台前與國台辦主任劉結一見面？柯文哲僅表示，繼續看下去。

柯文哲抵達上海首站就參訪洋山深水港，但台北市並沒有港口，並解讀為柯放眼全國治理，直攻總統大位意味濃厚，柯文哲受訪回應，要學習人家最厲害的東西，對方自然會拿出自認最驕傲的東西，洋山港是大陸自傲的工程，光跨海大橋就長達32公里，洋山港四期工程高度智慧化、智慧化，一年可處理600萬個貨櫃，效率實在太高，的確是相當高科技。

此外，柯文哲按照往例出發前都會在機場受訪，說明此行目的，但柯今早罕見用念聲明稿的方式，被解讀是避免說錯話；但柯文哲說，每次都是這樣，主要是因為稿子太長記不住，所以照聲明稿念。

至於眾所矚目此行是否會與國台辦主任劉結一見面，柯文哲賣關子，僅表示繼續看下去；另外，2017年柯赴上海出席雙城論壇提及兩岸一家親引發批評，此次是否維持兩岸一家親及五個互相的論述，柯文哲則說，明天的事情明天在煩惱。

(中時 )