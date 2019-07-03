基隆市長林右昌3日出席「ｅ起漫步在雲端」租稅宣導暨表揚大會，表揚並頒獎給為稅務局宣導的媒體。（基隆市政府提供）

基隆市稅務局為慶祝稅務節到來，3日在稅務局辦理「ｅ起漫步在雲端」租稅宣導暨表揚大會，市長林右昌到場頒獎，表揚優良稅務人員。林右昌表示，感謝稅務同仁無私奉獻，積極任事，為基隆市稅基扎根，各項市政建設推展更順暢。

林右昌表示，稅務工作是無名英雄，因為沒有稅收，就沒有建設，也就不會有發展，而基隆市的稅務同仁站在第一線面對民眾時，讓整體稅務激增，成效都非常好，他要特別感謝大家辛勞地付出，所以每年都會出席表揚活動，親自向大家加油打氣。

林右昌指出，基隆地方自主財源，相對上還是比較少，這跟都市發展狀況有關，都市如果沒有先興盛發展繁榮，稅收則很難成長；近年來，基隆趨向穩定發展，在地價稅徵收上，稅務局與地政處不斷斟酌，希望能衡平穩定、微幅成長，未來繼續保持這樣的方向，來推動市政的發展。

稅務局表示，稅務局長期秉持「貼心辦稅、真誠服務」的理念，以「事前加強宣導及輔導」的策略，無論在稅收徵起、舊欠清理及為民服務等工作，都有非常好績效；去年在「防止新欠清理舊欠競賽」考核，獲得全國稽徵機關丙組第1名，還有「租稅宣導」考核優等，績效卓著。

(中時 )