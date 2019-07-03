台中市環保局長吳志超（左）與新聞局長吳皇昇3日下午出面炮轟台電，四年前生煤管制自治條例早就規定要減煤四成，中央政府和台電早就知道這件事情，「台中市政府和台中市民，不是被你們恐嚇嚇大的！」（盧金足攝）

台中市府表示，不會影響供電，改善空汙硬起來！要求中火須實質減煤四成，並於空汙季減少5部機組。（圖／台中市府提供）

台電指責台中市府要求中火生煤從1600萬噸降至1104萬噸，將減少121億度電，衝擊全國用電需求，台中市環保局長吳志超與新聞局長吳皇昇3日下午出面炮轟中央，點名蔡總統、行政院長蘇貞昌，蔡總統在北部享受用電，然後還責怪台中市府減煤，這件事情不是很荒唐，「難道盧秀燕市長是盧總統嗎？要去負責全國的能源政策」，對此，台電發言人徐造華表示，新增機組是汰換舊機種也是發電需求，限制使用生煤量，影響到備載容量率，也坦言如果要減少四成生煤量，沒有把握會做到。

吳皇昇表示，台電指責台中市府為了空汙，影響中火發電量令人遺憾，台中市府依4年前要求的規定來進行，台中市重視空汙問題，但得到經濟部和台電的回應卻是，「恐怕會影響到全台灣的供電」，為何台中市民要承擔全台發電，為什麼要用台中人的肺發電，抨擊「電力處理與政策的問題，中央和地方本末倒置、邏輯錯亂！」

「今天難道是盧秀燕市長當總統嗎？」吳皇昇痛斥，台電混淆視聽，能源政策的問題、發電責任的問題，為什麼是台中市政府在承擔，為什麼是台中市民用肺在發電？點名為什麼蔡英文總統不去檢討能源政策，確保供電的責任，卻將責任加諸但台中市民的身上，台中市民情何以堪。

吳皇昇怒批，請蔡英文總統好好去檢討你的能源政策，再來看看台中市民為什麼對空汙這麼麼反彈，為什麼對中火這麼的有意見，不要用供電的這個責任來威脅台中市民，來恐嚇台中市政府，這一點絕對不會退讓。

環保局長吳志超說，台中市的固定汙染源不是只有中火，但是中火的PM2.5汙染占15％，這麼大的單一汙染源，環保局、市政府如果沒有去重視，加強取締，對不起所有的台中市民，或者是整個大中部地區的市民。

吳志超強調，早在4年前就有《台中市生煤自治條例》，定下4年要減四成生煤量，台電4年前就知道台中市有這樣自治條例，台中市落實要求管制中火全年生煤使用量上限為1104萬噸，台中市府不會平白無故的減生煤量，「我們為市民健康爭一口好空氣努力！」

吳皇昇說，國家能源政策是國家元首和行政院長，乃至於環保署長、經濟部長他們在負責的，台中市政府的立場站在盧秀燕選前提出改善空汙的政見，實現自治條例的精神，該措施本來就是於法有據，為台中市民捍衛健康，「非常遺憾蔡英文總統不去檢討他的能源政策，反而讓經濟部與台電指責台中市政府捍衛市民健康」

「中央政府、台電要把發電責任、能源政策推給台中市政府，請問今天的蔡英文總統還是總統嗎？難道是盧秀燕市長當總統嗎？」吳皇昇怒批「台中市政府是行政院嗎？為什麼能源政策和供電的責任是台中市府和台中市民來承擔呢？」

他質疑這件事情不是很吊詭嗎？4年前生煤管制自治條例早就規定要減煤4成，4年前，中央政府和台電早就知道這件事情，「台中市政府和台中市民，不是被你們恐嚇嚇大的！」

吳皇昇說，今天會有這樣荒謬的情況，完全邏輯錯誤、中央地方政府角色對換，要地方政府去承擔能源政策發電責任，那不就是證明台中市民向來果然都是發電的大戶，蔡英文總統在北部享受用電，還責怪地方政府去減煤，這件事情不是很荒唐嗎。

「蔡英文總統，請你負起責任，確實的去檢討你的能源政策問題，不要再把你能源政策錯誤推給台中市政府」，吳皇昇說，台中市民迫於用肺去發電，沒有正視中火是全台灣最老舊的燃煤機組，請蔡英文總統與蘇貞昌院長確實的負起責任。盧秀燕市長不是國家元首、台中市政府也不是行政院，不要把能源政策和供電責任放在我們台中市民的身上。

(中時 )