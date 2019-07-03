疾病管制署今（3）日公布國內新增2例境外移入麻疹確定病例，分別從中國大陸與泰國帶進台灣，目前個案都在居家隔離中，若有搭過6月24日至27的939公車、1802、1551兩線長途公車更要自主管。。

今天新增的麻疹個案為北部40多歲男性與20多歲男性，分別於6月21日與27日發病，皆於28日出疹。其中40多歲男性曾至中國大陸工作，20多歲男性到過泰國旅遊，兩人的居住地與工作地近期皆無麻疹確定病例。

2名個案有搭乘939公車三峽至北市府、基隆火車站至北市新湖一路的活動史，疾管署副署長莊人祥表示，衛生單位初步掌握個案的同住家人、職場與就醫相關接觸者共202人，其他接觸者持續追蹤中，將持續監測至7月20日。

今年以來，國內累計103例麻疹，66例為國內感染、其中46例為接觸者，另有37例為境外移入病例，感染國家前3名為泰國11例、越南10例與菲律賓6例

我國鄰近國家麻疹疫情持續升溫，今年至6月中旬，越南累計約4900例確診，泰國累計報告近3400例，中國大陸截至5月累計約1600例，菲律賓累計報告約3萬5000例。

(中時 )