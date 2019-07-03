日本2020東京奧運場館「新國立競技場」已完工9成。（黃菁菁攝）

日本2020東京奧運場館「新國立競技場」已完工9成。（黃菁菁攝）

全館共設有185台人造氣流電扇，可讓體感溫度降低兩度左右。（黃菁菁攝）

日本為迎接2020東京奧運會而蓋的主場館「新國立競技場」目前已完成9成，3日首度對外媒公開。日本近年夏季酷熱，開放式的體育館如何因應近40度高溫的酷暑，大受媒體關注。

新國立競技場位於東京都新宿區霞之丘町，鄰近明治神宮外苑，是2020年夏季奧運會及帕奧會的主場館，由日本名設計師隈研吾設計，自2016年12月動工，預定今年2019年11月完工啟用。

今年7月初已完成約9成，整個體育館的外觀已呈現大致的樣貎，室內設備也完成7、8成，預定12月完工後邀各界名人舉辦盛大的「HELLO OUR STADIUM 」開幕慶祝活動。正式完工到2020年東京奧運開幕前預定舉辦兩場預演競賽，一是明年元旦的天皇杯足球賽，一是明年5月舉辦的田徑賽。

新國立競技場的建築物占地面積約為11萬3千平方公尺，建築面積約7萬2千4百平方公尺，分為地上5層、地下2樓，建築高約47.4公尺，屋頂長約60公尺。館場內共設有6萬個觀眾席(將來可增設至8萬席，南北側各有一面高畫質的顯示面板。

為了表現陽光灑進樹林的意境，觀眾席採用白、黃綠、灰、深綠、深棕5個自然色，靠近跑道的部分顏色較深，象徵地面的枯葉，靠近屋頂的座位則採用象徵陽光的白色。

賽場是採用9個全天候型400公尺跑道。屋頂的特色是採用日本傳統建築的設計，用日本47個都道府縣產的唐松、杉木等加工的木材製成。

在防暑對策方面，施工相關負責人受訪時表示，全館共設有185台(1樓108台，3樓77台)人造氣流電扇，可讓體感溫度降低兩度左右。屋頂的設計也會讓觀眾席在最熱的正午至下午2點處於較涼爽的日蔭下。8個入口處(1樓6處、2樓2處)設有噴霧冷卻設備。為顧慮到有人不喜歡淋到霧水，每個入口處只有單邊會噴霧。

(中時 )