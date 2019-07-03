北市「大魯閣打擊練習場」2017年7月間業者發現假代幣魚目混珠，檢警查出是新北市陳姓男子自大陸「阿里巴巴」網站購得並轉賣，並在陳住處起出1萬5000多枚「以假充真」代幣，士林地院審結，陳辯稱不知情，以為人人皆可賣，但他在網路上卻以「熟客券多換的」的名目販賣，法官認定陳利用賣假代幣從中圖利，犯案後不知悔改，判決應執行有期徒刑2年6月，全案仍可上訴。

檢警調查，35歲從事科技業的陳姓男子，在阿里巴巴網站看到有人在賣湯姆熊代幣，詢問是否有大魯閣代幣，對方要求他寄1枚過去，後來陳陸續以每枚台幣4到5元的代價，製作1萬8000枚的假代幣，陸續寄到台灣，而陳自行先到大魯閣使用，發現假代幣能正常使用，不會被機器發現，開始在網路販賣牟利。

陳在蝦皮拍賣、雅虎拍賣貼文，聲稱自己「賠錢賣，大魯閣打擊場代幣」、「熟客券一次換太多代幣」，讓37名買家誤以為是真的代幣，以16.5元到17元的價格分別購得數十枚到百枚不等，總計有37人受騙，陳共賣出3490枚，賺得5萬8110元。

大魯閣打擊練習場回收代幣後發現劣質假幣，立刻以違反著作權法向警方報案，檢警循線在逮捕陳男，他辯稱不知情，還虛報自己有30萬的數量，一旦有人下訂，他希望越賣越多，辯稱「以為人人都可以代為鑄造」，並無詐欺的意思。

判決指出，陳在網路上與購買代幣的人說：「不要跟館的人討論代幣，他們最後會疑東疑西」，若真如辯護人所說，陳不會害怕告訴其他人，陳自知賣出的代幣贗品，才會先編造理由再要求買家不要告訴他人。

警方從陳住處起出1萬5000多枚假代幣，案發後，他賠償網路買家，並與大多數被害人達成和解，但法官認為，陳共觸犯加重詐欺罪37次，分別判處有期徒刑1年2月，應執行有期徒刑2年6月，並沒收不法所得。

(中時 )