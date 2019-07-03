民進黨今召開中常會中邀請國立台北科技大學智慧財產權研究所副教授江雅綺以「紅色威脅：科技攻擊與科技竊盜」為題專案報告，發言人李明俐會後轉述代理黨主席柯建銘裁示，相關建議會請政策會彙整後，送交執政團隊參考。繼國安三法(兩岸條例-政治協議簽署程序、國家機密保護法、刑法)，修法完成後，民進黨會再接再厲，讓民主防線、科技防線、資訊防線更加安全與鞏固。

此外，會中通過7月10日召開中執會，討論議決第10屆區域立法委員徵召提名人選。但有確定徵召多少人選就先通過多少，不用等到全數補齊再通過。

柯建銘認為，科技技術的日新月異，同時也帶來了，不對稱的科技戰，紅色科技的滲透與威脅，有著許多不同的樣態，像是運用科技自動生成虛假訊息，以人工智慧製造深假圖像，用以混淆視聽，或是在資訊設備中開後門，竊取各種民生相關的資訊，這些無聲且難以辨別的資訊，正滲透進入民眾的日常生活，充份警覺與查證已是十分必要。

柯建銘表示，關鍵技術與智慧財產是現代化國家發展的重心。然而，中國透過駭客盜取美國的關鍵科技與智慧財產，2018年胡佛研究所的報告，提到「中國如何系統性的利用，非正式交流和合作場合，盜取美國關鍵科技智財與技術。」這也是中美貿易戰的問題背景之一。

他說，台灣也面臨到來自科技的紅色威脅，遭遇智慧財產被竊，舉凡智慧農業、農業科技，到商業、科技業，及國人的個資都面臨風險，這些必須加以遏止。

柯建銘表示，面對紅色科技的滲透與威脅，台灣的民主不容被利用於破壞性的目標，不論政府與民眾都是防止的重要機制。

(中時 )