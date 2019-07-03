國民黨將在7月7日於凱道舉行「反鐵籠公投大會師」，國民黨主席吳敦義今表示，民進黨強行推動《公投法》修法，限縮全民行使直接民權；同時更強行通過《國家安全法》修正案，將國安維護擴及網路，顯示蔡英文總統為延續政權已是無所不用其極，民進黨已面目全非成為「獨裁退步黨」，明年大選要讓民進黨全面下架。

國民黨即將在本周日下午3點至5點，於凱道發動「反鐵籠公投」抗爭，包括國民黨歷任黨主席、5位黨內總統參選人都將到場。

在抗爭展開前，吳敦義今在中常會中特別指出，近期以來，民進黨政府不積極檢討我國出口已經連7黑、景氣燈號連續第5個月，亮出代表「趨弱」黃藍燈的經濟低迷情勢，民進黨卻早早進入選舉機器的模式，強行推動多項極具爭議性的法案與政策，僅為了製造社會對立氛圍，獲取選舉利益。民進黨只顧選舉、不顧民生經濟的作為，應該受到人民強烈的譴責。

吳敦義強調，民進黨日前強行推動《公投法》修法，限縮全民行使直接民權、表達真正民意的權益與機會；同時，強行通過《國家安全法》修正案，將國安維護擴及網路，給政府擴大裁量的恣意空間，導致台灣言論自由已經逐漸窒息，人民免於恐懼的權益蕩然無存，這難道就是早期民進黨追求的民主？竟然要讓台灣進入蔡政府的白色恐怖時代。

吳敦義進一步指出，民進黨利用國會多數暴力行使政治鬥爭，執意通過《國家機密保護法》修正案及《兩岸人民關係條例》修正案，明顯是蔡政府刻意營造仇中氛圍，遏止兩岸良性的互動往來，顯然民進黨是基於政黨利益考量，而非從人民利益角度出發。

他抨擊，蔡英文政府為延續政權，已經到了無所不用其極的地步，不惜背離公義、漠視民意，利用各種限制民主、阻礙進步的手段，打擊異己、就為了繼續延長政權，台大管中閔校長遭公懲會公審就是另一個明顯例子，非我族類，都要追殺到底，民進黨建黨理念價值如今已經面目全非，儼然成為名符其實的「獨裁退步黨」，明年一月總統及立委大選將讓這個「獨裁退步黨」全面下架。

(中時 )