前立法院長王金平今質疑國民黨初選，已讓各陣營充斥「被做掉」的焦慮。對此，國民黨主席吳敦義剛剛在中常會中提案，籲請王金平擔任國民黨5人民調小組的「總督導」，此案並經中常委一致通過，近期將責成國民黨副主席兼秘書長曾永權出面邀請。

(中時 )