吳敦義邀王金平 擔任國民黨初選民調總督導 15:422019/07/03 中時 朱真楷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前立法院長王金平。(圖/本報系資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前立法院長王金平今質疑國民黨初選，已讓各陣營充斥「被做掉」的焦慮。對此，國民黨主席吳敦義剛剛在中常會中提案，籲請王金平擔任國民黨5人民調小組的「總督導」，此案並經中常委一致通過，近期將責成國民黨副主席兼秘書長曾永權出面邀請。 動向成謎！他爆王金平竟在盤算這… (中時 ) #國民黨 #王金平 #吳敦義 #總督導 #民調 也許您會感興趣 推薦閱讀 居心叵測 郭不簽公約埋藍分裂 02:022019/06/29 政治要聞 初選矛盾 王金平回應靜觀其變 04:102019/06/29 地方新聞 誰來為失控的郭台銘解套？ 04:102019/06/29 時論廣場 朱：我實在做事 不喊口號 11:272019/06/29 政治 國民黨第二場國政願景電視發表會 台中登場 13:582019/06/29 政治 朱立倫大台中藍圖 提出國際機場、自經區及解決空汙 16:102019/06/29 政治 國民黨別玩死自己 04:102019/07/02 論壇廣場 藍初選充斥「被做掉」疑慮 王金平拋2建議 11:082019/07/03 政治 國民黨北市這黨部辦網路投票 韓大贏郭 11:582019/07/03 政治 2020國民黨勝敗 賴祥蔚揭最大關鍵！ 12:452019/07/03 政治 政治熱門新聞 高雄有淹水嗎？在地人曝真相網樂翻 - 政治 陸拳王下戰帖 館長開出場費：1千萬美元 - 政治 館長接受陸拳王挑戰 改口一毛錢都不收 - 政治 動向成謎！他爆王金平竟在盤算這… - 政治 除了韓國瑜！他怒了：竟沒人敢罵蔡政府無法無天 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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