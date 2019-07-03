第15季WSBL選秀會今天登場，四支球隊總教練及代表出席，握有狀元籤的台灣電力女籃，第一輪挑走今年拿坡里世大運國手楊芷瑜，第二輪和第三輪再選擇彭惠貞、林嘉慈，是四隊當中選走最多人的隊伍。

今年首屆WSBL選秀會共有林嘉慈、楊芷瑜、彭惠貞、葉碧芸、陳亭羽、彭玟靜、廖雅菱、江佳穎、賴冬婷共9位球員，四隊選秀順位依序是台電、台元、中華電信及國泰人壽，台電第一輪相中楊芷瑜，擁有榜眼籤的台元經過考慮後選擇陳亭羽，上季WSBL冠亞軍國泰、電信，都是第一輪都中止選秀，沒有透過選秀補進新球員，第二輪台元也放棄，而台電在第二輪和第三輪各再挑走彭惠貞、林嘉慈。

台電總教練林紀妏說：「狀元我們是在楊芷瑜、陳亭羽之間考慮，兩位球員都很棒，考量球隊需要一名中鋒，亭羽如果來就算讓她幫忙扛中鋒，但以她的體型會比較辛苦，因此選擇芷瑜。」

陳亭羽之前也跟台電一起練過球，未能繼續合作，林紀妏說：「當然也覺得可惜，畢竟相處過一陣子，亭羽也了解體系，但這也代表大家都有公平舞台，不代表球隊原本養的球員就會一直在同一隊，讓整個女籃發展形成一攤活水，球員也有機會到其他球隊學習不同的文化、打法，吸收更多經驗和技巧。」

台電選進的三名球員都來自佛光大學，林紀妏表示，原本以為電信會挑走一位佛光球員，沒想到她們第一輪就放棄，所以陰錯陽差讓三位球員再續隊友情緣，綽號「央央」的彭惠貞說：「畢竟自己因為左膝傷勢上一季大專聯賽沒有什麼貢獻，喊到自己的名字時，真的鬆了一口氣，很開心跟老隊友繼續打拚，目前傷勢好得差不多了，未來最希望的就是保持身體健康。」

(中時電子報)