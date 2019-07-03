水里玩水節．夏日水樂園系列活動中，精彩的啦啦隊表演。（楊樹煌攝）

水里鄉長陳癸佑率與會貴賓歡迎大家來水里吃喝玩樂，享受快樂的水里夏日風情。（楊樹煌攝）

108年水里玩水節．夏日水樂園系列活動的水上親子遊戲戲水區，讓孩童享受玩水樂。（楊樹煌攝）

水里鄉年最大型的「108年水里玩水節．夏日水樂園」系列活動，今3日由鄉長陳癸佑主持，在水里鄉親水公園舉行記者會，宣告活動將在6日正式開幕，一直持續至8月11日，每周六、日都有水上親子遊戲、小農市集創意商圈、樂團表演等精彩活動，歡迎大家來水里吃喝玩樂，享受快樂的水里夏日時光。

水里鄉長陳癸佑表示，水里鄉是個自然資源豐富的山城，群山環繞，溪水常流，既乾淨又清澈，是上天賦予水里鄉的福份，尤其水里山城好山、好水、好空氣，今年夏天特別在親水公園規劃系列玩水活動，值得遊客利用暑假前來水里體驗夏日魅力風情。

今年的水里玩水節．夏日水樂園規劃有：水上親子遊戲的戲水區、兒童娛樂遊戲區、可愛充氣玩樂遊憩區、趣味水知識遊戲等多項安全的水上設施等寓教於樂活動，除豐富的玩水設施，還有小農市集創意攤圈、三對三籃球賽、浪漫鵲橋音樂會。

同時在活動期間並有憑票根週週摸彩好禮送不完，讓遊客有機會將腳踏車、家電用品、實用的精美贈品等帶回家。

(中時 )