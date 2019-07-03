台中市政府7月起恢復老人健保補助，全市有26萬人受惠；市議員李天生3日接獲民眾投訴，抨擊市府花費百萬元寄發通知單，內容只是宣傳市長個人政績，浪費民脂民膏。社會局說，市府體恤長輩主動寄送通知函給符合資格長輩，可清楚了解補助規定及諮詢窗口，不用奔波洽詢。

李天生說，目前資訊流通快速，市府可透過各種管道進行宣導，卻寄發紙本通知單給每位符合資格的長輩至少花費百萬元。很多單位是提前收取健保保費，長者收到市府通知單後，只看到宣傳市長政績，未提到切身有關的健保費退費等問題，紛紛打電話向民代服務處及工會查詢。

李天生表示，以某職業工會為例，每天湧進7、80通電話要求退還預繳的健保費，已嚴重妨礙工會正常作業，工會還沒有收到健保局正式公文確定前，要如何處理？且健保局有一定作業程序，不是收到通知後就立即可退費。全市有36萬老人因排富只有26萬人受惠，並不公平。

社會局指出，中市恢復老人健保補助自7月1日起實施，市長盧秀燕體恤長輩使用網路尚未普及，訊息來源有限；該局方採最貼近、方便長輩方式，主動寄送通知信函給符合資格的長輩。該局網站也建置恢復老人健保補助專區，提供補助計畫、常見問答集等廣為宣導。

社會局強調，市府已採最多人受益、最低排富標準，符合公平正義，大多數長輩都能受益；補助對象除須設籍台中市滿1年，且年滿65歲以上老人（或55歲以上原住民）外，尚須符合經國稅局核定綜合所得稅稅率5％以下之條件。

(中時 )