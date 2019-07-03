台北流行音樂中心4月舉辦首場功能測試音樂會。（吳堂靖攝）

台北流行音樂中心從2003年規畫迄今15年，表演廳預定明年第二季正式營運，但「室內裝修工程」及「設置專業舞台燈光音響」，至今還沒發包，且文化局有意在明年第一季舉辦第二場壓力測試，北市議員秦慧珠質疑，試演出與工程驗收時間緊湊，如果又發現軟硬體缺失，勢必將延誤預定的營運時間。

台北流行音樂中心4月舉辦首場功能測試音樂會，但可容納6000人的表演廳，只找了1400名觀眾，且表演廳演唱會用的音響設備竟是用租的，事後台北市長柯文哲更公開喊話會找張惠妹來北流「跳兩場」，挨批「功能測試沒誠意又亂開支票」。

秦慧珠不滿說，北市府要邀請張惠妹到北流「跳兩場」，簡直是亂講話，還可能被視為消費藝人。此外，舞台布幕、演出者休息室、辦公室規畫等及「設置專業舞台燈光音響」，至今尚未完成發包，北市府連軟硬體工程都還沒搞定，要怎麼辦壓力試演出？

秦慧珠更質疑，北流鄰近市民大道，底下有地下鐵路行經，距捷運板南線地下軌道僅300公尺，如果北流表演廳沒有經滿場樂迷的「跳動」考驗，就直接開始營運，下一個小巨蛋阿妹事件就會在北流再度發生，不僅令樂迷失望，更貽笑國際。

對此，文化局表示，第二場功能測試正在規畫中，預計觀眾人數約為3000人，原則以不影響表演廳工程驗收點交及電動舞台裝設期程為主，不過文化局也坦承，室內裝修及影響的採購程序還在跑，會力拚今年前做完。

(中時 )