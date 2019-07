美國聯準會遲遲不願降息,引起美國總統川普長期不滿,如今決定安排「自己人」進入聯準會。川普2日宣布,他將提名聖路易聯邦準備銀行官員華勒和歐洲復興開發銀行董事謝爾頓加入聯準會理事會,填補空缺的席位,其中謝爾頓曾在川普2016年競選期間,擔任他的經濟顧問。

據美媒CNBC報導,由於聯準會至今仍有兩席缺席,川普2日在推特上宣布他將提名聖路易聯準銀(Federal Reserve Bank of St. Louis)執行副總裁華勒(Christopher Waller)和歐洲復興開發銀行(European Bank for Reconstruction and Development)董事謝爾頓(Judy Shelton)擔任聯準會理事。

華勒2009年加入聖路易聯準銀擔任研究主管前,曾於聖母大學(University of Notre Dame)以及肯塔基大學(University of Kentucky)的經濟學教授,主授宏觀經濟學以及貨幣理論。

謝爾頓曾在川普2016年競選期間,擔任他的經濟顧問,她向來主張回歸金本位制,先前也表示她若被指派為聯準會理事,他主張在兩年內將利率將為零,與川普維持低利率看法一致。

川普經常為升息一事批評聯準會,但自他2018年初任命鮑爾(Jerome Powell)執掌聯準會後,多次批評他的表現,特別是川普認為美國必須降息,好讓美國企業更具競爭力。

事實上,川普先前考慮提名保守派經濟學家摩爾(Stephen Moore)和商界人士凱恩(Herman Cain)角逐聯準會理事,但曾在2012年參與共和黨總統初選的凱恩被控涉及性騷擾醜聞,引發國會議員不滿,因此於4月中宣布退出聯準會理事提名程序;而摩爾也在5月打退堂鼓,他的黨派關係、對利率政策觀點不一,以及對女性的性別歧視評論備受外界批評。

