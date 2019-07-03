前國代張炳文也表態參選國民黨嘉義市立委初選。（翻攝自臉書）

陳家平議員不排除參選國民黨嘉義市立委初選。（廖素慧攝）

國民黨嘉義市立委初選3日是登記首日，4連霸議員傅大偉搶頭香完成登記，前國代張炳文也傳出將於4日登記，若有2人以上登記先協調，協調不成進行初選作業，黨部預計最遲24日產生人選。

國民黨嘉義市立委初選5月底針對呼聲高的議員傅大偉、張秀華、鄭光宏等3人，進行非正式的協調式民調，結果傅大偉出線，傅大偉本屆議員以東區第1高票當選，有基層實力，但嘉義市黨部主委蔡明顯坦言，民調出線不代表是提名人選，仍要辦初選。

市黨部1日公告黨內初選提名作業辦法，3日至5日每天上午10時至下午4時受理領表登記作業，登記資格須入黨或回復黨籍滿4個月，領表登記要繳交110萬元，包括領表10萬元、保證金50萬元及選務作業費50萬元。

傅大偉3日由媽媽傅小榮、議員鄭光宏、副議長蘇澤峰及支持者陪同，到黨部完成登記，傅大偉說，參選立委的主要政見訴求是重視經濟民生，開闢經濟特區以廣納台商回流，外商來台設廠，還有因應少子化的育兒政策。

地方盛傳前國代張炳文欲角逐初選，張炳文不否認4日將辦理登記，56歲張炳文是台大畢業，議員張秀華的弟弟，曾擔任國代，其已故父親張東坤曾任多屆議員，可說是出身政治世家，但他淡出政壇多年，此次有感於兩岸關係站在歷史轉折點，因而參選企圖心強。

(中時 )