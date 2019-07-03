看過「老人與海」一書的讀者，一定對書中老人捕獲的巨大劍旗魚抱持著無限幻想。台東縣成功漁港昨天就有漁民捕獲一尾重達5百公斤的「巨怪級」劍旗魚，必須超過10餘位大人才拖得動，引起地方民眾騷動。

台東成功漁港捕獲的超級大旗魚，身長將近3公尺。〈翻攝新港區漁會臉書〉

新港區漁會表示，一艘台東縣成功鎮新港籍漁船「南興號」，昨天捕獲一尾重達5百公斤大旗魚，破了去年至今所有漁船捕獲的最大尾的旗魚記錄。

新港區漁會透過臉書發佈，「今日大旗跡」，恭賀「南興號」漁船昨天捕獲5百公斤重的白皮旗魚的貼文，消息一出，紛紛引起民眾探詢，由於一般旗魚都只有2百公斤左右，超過5百公斤的相當罕見。

但新港區漁會表示，這尾的白皮旗，雖然重量驚人，但油脂不多，拍賣價格並沒有冬天好，每公斤拍賣價僅130元，根據漁會記錄，去年1月份也曾有漁民捕獲563公斤的白皮旗魚，不過這尾罕見的海中巨怪，還是成為地方討論的熱門話題。

(中時電子報)