民進黨與與時代力量等大綠小綠合作關係，民進黨秘書長羅文嘉今受訪表示，站在保台抗中的大目標下，民進黨與時代力量應該都是站在同一陣線，但選舉難免有些競爭、安排、考量；「保台抗中」的大目標還是最重要，雙方還是「盡可能要談」。

媒體追問，時代力量今通過的立委提名是民進黨的艱困選區，民進黨何時會與時力展開協調與合作？羅文嘉說，他看到的選區不只艱困選區，而是每個選區都有，「談論的橋樑和管道還有門一直都敞開著，怎麼談要尊重一下彼此」，在民進黨這邊，任何時間都沒有問題。

傳民進黨將延攬太陽花學運領袖林飛帆擔任黨副秘書長，羅文嘉受訪時重申，此人事還在徵詢、思考當中，沒有確認之前一切的回答都是「沒有這件事情」。

至於林飛帆是否是他的口袋名單人選？羅文嘉展示褲子口袋說，「我口袋是空的」，但又說，「這個口袋是空的，這個口袋也許有；並開玩笑說，這個口袋是鑰匙。

(中時 )