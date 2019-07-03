動作電影片《掃毒2 天地對決》集合兩大男神影帝劉德華與古天樂共同合作，劇組更大手筆以破千萬港幣（約3900萬台幣），搭建出1:1的香港地鐵站，讓這場天地對決更顯得氣勢驚人，可說是今年香港最大成本製作的超強鉅製。古天樂在電影中一反近年的正義形象，化身超級毒梟，和劉德華撕殺，逆天而行的狠勁，讓人印象深刻。

《掃毒2天地對決》劇照。（圖／華映提供）

香港新科影帝古天樂一直是華語影壇搶手男星，從4月以來，每個月都有他主演的新片上映，產量驚人，從4月的作品都是演出正氣澟然的警察，但到了《掃毒2 天地對決》中，他180度大變身，扮演小混混出身，因被好兄弟劉德華執行家法砍了手指後，決定成為大毒販的超級反派，個性火爆，行事更是兇狠，果然讓他一路爬了制霸香港毒界的第一毒梟。

古天樂在造型上也下了不功夫，除了留了小鬍子，還特別接了髮，在假裝自己是無辜商人時，還特別戴上金邊眼睛扮斯文，卻說出「斯文敗類」的話語，還愛左擁右抱外國金絲貓，反派形象非常突出，一場被外國美女環繞玩樂的戲碼，他聽到導演說要不同鏡位多拍幾次，搞笑說：「哇！那我不是很吃虧嗎？」逗得全場笑哈哈。但他的造型最搶眼的便是被劉德華砍了的斷指造型，劇組打造了一個酷又有型的義肢，「美術和導演討論了無數的斷指造型，選定了這個，讓觀眾很有新鮮感！」

古天樂在《掃毒2天地對決》的劇照。（圖／華映提供）

而他和劉德華的對手戲，兩人大飆演技，讓人看得緊張萬分，古天樂說：「很難得可以有一次機會和劉德華正面對壘的演出機會。」聽到劉德華說他的表現「值得一讚」，讓他感到很開心。古天樂表示完全不介意扮演反派，「《掃毒2 天地對決》是全新的故事，對毒品這個問題有更深刻的觀注，是一部可以照亮現實面的電影作品。無論角色演出的是黑還是白，最重要的是要如何詮飾地藏這個角色的內心複雜世界，地藏可能沒有任何理由就做出瘋狂的事，角色有很大的發揮空間。」

《掃毒2 天地對決》中古天樂與華仔過往是20多年的好兄弟，談到兄弟情，古天樂透露目前還是和以前一班同學有聯絡，「兄弟之間是會有誤會，不開心，但時間久了，回頭看就會覺得當時不開心的其實是很小的事了。」他也難得透露和同學間的小趣事，「有同學拿了以前的照片來看，我一看嚇一大跳，怎麼現在大家頭髮都不見了啊！但我的頭髮還在喔！」

天王劉德華公佈來台行程後，粉絲反應非常熱烈，劉德華確定將於7月12日晚上八點出席西門町國賓大戲院的映前活動，將與粉絲面對面互動，此場的入場券將於7月4日（四）早上11點開賣，詳細購票資訊，請上官方粉絲團查詢。

《掃毒2天地對決》終極預告 7月12日(五) 全面開戰

(中時電子報)