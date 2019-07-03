隋雨濛曬出結婚鑽戒。（圖／翻攝自李光潔微博；取自新浪娛樂）

郝蕾曾和李光潔有一段婚姻。（圖／翻攝自郝蕾山水回聲工作室微博）

38歲大陸男星李光潔去年在《如懿傳》 飾演光靠笑容就成為嘉妃初戀的「玉氐王爺」，今(3日)上午他忽然宣布梅開二度，和演出《瑯琊榜》「謝綺」一角的女星隋雨濛領證結婚，隋雨濛還曬出超大鑽戒放閃，不少網友則想到過去李光潔和前妻郝蕾結婚時連婚紗都沒有，替郝蕾直喊不值。

李光潔和大他2歲的郝蕾2006年結婚，但兩人很低調，兩年後才證實結婚，兩人本打算2009年補請婚宴，未料婚禮還沒辦，兩人就宣布分居，之後簽字離婚，外傳兩人因女強男弱，個性摩擦才感情轉淡，李光潔之後受訪稱當時自己也是一肚子委屈，「作為一個男人，能做的就是承擔」，看到郝蕾2013年二婚，自己才能放心「翻篇」。

李光潔今上午突然PO出和隋雨濛的領證照片，甜喊：「早安，我的太太♥️」，圈內好友董璇、蔣欣、袁弘、張歆藝等人也轉發祝福，而隋雨濛在朋友曬出結婚鑽戒「鴿子蛋」的照片，網友則說：「和郝蕾結婚之後戒指都沒有…哎 男人」、「隋雨濛真的不是鞠婧禕的親姐妹嗎，太像了吧」、「看成李光洙結婚的舉手（因『潔』的簡體字和『洙』相近）」、「怎麼這些人都那麼有錢，都鴿子蛋」。

(中時電子報)