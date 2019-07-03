大陸籍汪姓商人被詐騙集團騙走人民幣400多萬餘元，兩岸檢警追查資金流向發現，贓款流向台灣王姓、莊姓、楊姓男子等人戶頭，再追查出3人的上手台中市姚姓兩兄弟，依違反組織犯罪防制條例等罪起訴姚等5人。

起訴書指出，姚姓兄弟得知年均27歲的王姓、莊姓及楊姓男子缺錢花用，誘騙配合到大陸申辦銀行帳戶，每個帳戶可獲新台幣5千元，姚姓兄弟先後為3人辦護照及台胞證，並購買機票，安排分赴大陸東莞等地，與當地人聯絡，到銀行申辦帳戶，返台後將帳戶存簿及提款卡等交給姚姓兄弟，各獲得1萬5千元至2萬元不等報酬。。

姚姓兄弟所屬的詐騙集團成員，於2017年5月間向大陸汪姓商人詐稱，他的銀行帳戶遭人匯入高達人民幣300多萬元不明資金，涉及貪汙案件。汪男信以為真，告知自己金融帳戶金融卡號、身分證號及密碼等資料，詐騙集團成員趁機轉走他帳戶內的人民幣400多萬元。

大陸公安追查發現汪男帳戶資金流向台灣王男、莊男及楊男等3人帳戶，透過我國治安單位協助，在今年2月間起陸續查獲，並循線逮捕姚姓兄弟，王男等3人指證歷歷，但姚姓兄弟仍矢口否認犯行。

(中時 )