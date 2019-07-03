陳淑芬／台中報導

國立公共資訊圖書館推動「書香閱讀，送愛社福」計畫，3日與台中市愛心家園簽署合作備忘錄，透過定期大宗選書提供社福團體內部閱覽，並加碼贈送千本的好書，讓台中市愛心家園成員可以就近使用國資圖精心挑選的館藏資源，解決因身心障礙，不易到館使用的困難。

國資圖推廣閱讀到社會每個角落行動，自2017年舉辦「送書到看守所」、2018年「推出送書到企業」，2019年則推出「送書到社福」等服務，透過定期大宗選書提供相關單位內部閱覽的方式，讓閱讀扎根，培養更多愛書人。

「書香閱讀，送愛社福」計畫合作備忘錄，由國資圖副館長賴忠勤與台中市愛心家園園長陳怡君簽署，國資圖並邀請愛心家園師生到館參觀體驗，加碼贈送千本好書，鼓勵師生透過閱讀充實正向能量。

台中市愛心家園園長陳怡君表示，書本就像一對對翅膀，可以帶領身心障礙不便的孩子開拓眼界，見識更多元且豐富的知識領域，透過雙方合作讓社福團體有更多的借閱管道，營造書香社會。

(中時 )