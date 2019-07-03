桃園市空服員職業工會出示與台灣保全簽訂的合約。（圖/桃園市空服員職業工會提供）

長榮空服員罷工進入第14天，竟傳出台灣保全公司與桃園空服員職業工會解約之事。台灣保全公司表示，已於6月30日與工會結束合約關係，空服員罷工三寶已不在台灣保全公司。空服工會則說，台灣保全今才口頭詢問工會終止合約之事，明日是否能夠終止合約，雙方仍在溝通中，並一再強調，空服員若要拿回須2天作業時間。

長榮今早證實已有400位罷工空服已拿回三寶回公司上班，空服工會則說只有113位拿回三寶，並一再強調，三寶放在台灣保全公司，空姐要拿回三寶須2天時間。

不過，根據《聯合報》報導，台灣保全公司表示，與空服工會的合約已於6月30日結束，空服員的三寶已歸還，不在台灣保全公司；桃園空服員職業工會則說，與台灣保全公司是簽一年的約，從108年6月21日至109年6月20日。至於是否是台灣保全公司單方與空服工會解約等疑慮，空服工會未回應。

稍後，桃園空服員職業工會發表聲明表示，這次長榮空服員罷工社會關注度極高，台灣保全公司在受到社會各方壓力下，今台灣保全公司口頭詢問工會，明日是否能夠終止合約，目前雙方仍在溝通中。

(中時電子報)