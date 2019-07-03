桃園市空服員職業工會代表趙婕歡（右一）2日晚間向罷工成員說明最新狀況，空服員拍手表示認同。（資料照片 賴佑維攝）

長榮航空服員仍持續罷工，昨經近12小時馬拉松協商，雖取得2項共識，有待下一次協商。歹戲拖棚會到何時？外界都在關注。學者范世平說，他支持罷工，但反對「腦殘式罷工」，勞方不考慮本身有多少籌碼，也未考量社會觀感與主流民意，便恣意發動罷工，最後終將失敗收場。

長榮航空服員罷工之路，從20日突襲式宣布啟動，似乎就注定它的結局。台師大教授范世平昨在臉書上表示，當長榮空服員一開始發動罷工，他就在臉書上說，要成功不容易，目前看來似乎是如此，資方毫不讓步。

范世平說他支持罷工，但反對「腦殘式罷工」。所謂「腦殘式罷工」，就是不考慮勞方有多少籌碼，不考慮社會觀感與主流民意，恣意發動罷工，最後失敗收場。

范世平分析，為何勞方會腦殘？因為知識程度不夠，特別是政治學，結果沒幾個立委到場聲援，這是殘酷的現實主義，不是粉紅泡沫的理想主義；另一方面又高估了自己，最後誤判情勢。「腦殘式罷工」只會助長資方的氣焰，讓資方更囂張，對勞工權益有害而無益。長榮資方經過這一次而挺住，未來誰敢罷工？

對於工會接連出招，范世平認為，包括空服員、空服員家屬、其他工會等都到凱道示威，大家一起罵長榮，除了同溫層的情緒發洩，敗相已露。聽說空服員還想搞快閃，對長榮資方來說，你們就繼續玩吧！

(中時電子報)