彰化縣警察局3日表揚員警好人好事優良事蹟5件10人。（吳敏菁翻攝）

彰化分局民族路派出所警員廖昱森、林聖翔巡邏勤務，發現男子欲跳樓輕生，千髮一瞬間拉回房間，才未釀成憾事；芳苑派出所警員詹勳服勤，發現女子站在橋上作勢欲往下跳，另1名女子泣不成聲勸阻，但女子執意輕生跨越鑾，即時拉住，救人一命勝造七層浮屠，親友感謝再感謝。

彰化縣警察局3日表揚員警好人好事優良事蹟5件10人，彰化分局民族路派出所員警5月14日擔服22時至24時巡邏勤務，有民眾情緒激動，揚言自殺，從彰化市秀傳紀念醫院圍牆攀爬至外圍管線，到醫院6樓窗戶外緣欲跳樓輕生，員警安撫情緒，並拆除窗戶，千髮一鈞拉進屋內，經耐心安撫、勸說後，張男才打消輕生念頭，拯救1條寶貴性命。

芳苑派出所5月16日擔服2時至6時待命服勤勤務，4時40分許獲報在芳苑鄉三合村三合橋有民眾欲輕生跳河，女子站在橋上作勢欲往下跳，另1名女子泣不成聲在旁勸阻，但女以跨越三合橋護欄要往下跳，員警見情狀已十分危急，即時制止並拉住該女子至安全處所。安撫情緒，適時解除林女自殺迷思，護送就醫。

此外，表揚彰化分局民生路派出所警員吳智閔及陳冠宇經獲毒品通緝犯。鹿港分局洪堀派出所警員林錫祥制止憂鬱症患者揮刀。溪湖分局溪湖派出所警員劉玟琪、楊佩鈴逮捕詐欺車手。

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