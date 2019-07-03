第15季WSBL女子超級籃球聯賽開打之前，進行了史上首次新人選秀會，選前狀元呼聲高的兩屆亞青國手陳亭羽，最終以榜眼籤被台元女籃挑走，期許自己可以努力成為即戰力。

確定花落台元後，陳亭羽說：「其實自己覺得去哪隊都可以，一開始還蠻緊張的，最後確定被選上後還蠻興奮的，對於第一年WSBL，就是平常心面對，不會去預設上場時間，盡力做好該做的事情，在球季開打前多花點時間和球隊磨合。」

台元女籃總教練周泓諭指出，口袋名單就是想要選楊芷瑜或陳亭羽，亭羽國際賽資歷挺漂亮的，就算事先沒接觸過，還是決定選擇她，相信磨合一下，應該可以對球隊有所幫助。」

對於只選了一位球員就中止選秀，周泓諭解釋：「其他位子還不急，所以就先這樣，之後再觀察。」

陳亭羽的啟蒙教練張慧瑛也現身選秀會力挺，肯定9位勇於挑戰夢想的女籃好手，她說：「報名選秀會的9位球員在我心目中都是選秀狀元、都很了不起，亭羽是很聰明的選手，個性有點皮皮的，我覺得運動員就是調皮一點、夠靈活，攻守有她自己的節奏，她最大的優點就是什麼都好。」

(中時電子報)