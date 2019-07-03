台中市政府教育局提升國小學生國際視野與世界接軌，特舉辦寒暑期英語國際生活營，今年暑假舉辦4個梯次，在北區太平、大甲區華龍、東勢區東新及龍井區龍泉國小分梯次舉辦；結合專業中、外籍教師，設計多元活潑的課程。教育局長楊振昇表示，透過輕鬆生活化的英語學習內容，激發學生學習國際語言的興趣。

教育局指出，市府多年來致力於英語教育推廣，不僅舉辦多場英語比賽，更藉由舉辦環遊世界領袖營及開辦英語希望傳愛專車等，營造有趣且生活化的英語文學習環境，讓學生於平時學習環境中提升國際視野、與世界接軌；藉此培養孩子世界觀與全球視野擴展知識領域，增進人際互動關係。

教育局長楊振昇特參與太平國小的營隊，並與學生一起上課、學習手工製作埃及風味點心「Hummus鷹嘴豆泥」。楊振昇說，今年暑期國際英語營，聚焦在台灣、埃及及英國等3國，由經驗豐富的中外師以英文聯合授課，提供學生們情境式、浸潤式的英語學習體驗。

楊振昇表示，在為期五天的時間，會讓小朋友製作英國盾徽，學習英式西洋棋，並在老師指導下，體驗安全又有趣的英式「馬上武術」；這次營隊課程也會帶領學生認識古埃及文化和古文字，聽英文版的傳統民間故事「半屏山的傳說」，更學習製作台式剉冰，品嘗「古早味」的美食。

(中時 )