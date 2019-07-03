北投區洲美里9、10鄰地區因里內地勢低窪，每逢大雨必淹水，北市水利處表示，洲美北士科園區目前已完成第1期整地工程，第2期排水工程預計今年底可完工，兩階段工程完工後，可將北士科園區內水排向新建的洲美抽水站，不會外溢，紓解洲美里9、10鄰地區排水問題。

水利處目前已完成臨時排水明溝（底寬2.5公尺，高2.5公尺梯形混凝土噴漿溝），功用為雨水導流，可將快速分流工區內的水排放至洲美快速道路下方箱涵，再經由洲美臨時2抽水站進行抽排。

另外，預計於今年底前完成洲美街275號前的再加強分流涵管（管徑1公尺混凝土管），目的是減輕舊有洲美圳所負擔的排水分流至洲美快速道路下方箱涵，迅速排放短延時強降雨所造成的地表逕流，減輕既有側溝負荷量。

水利處強調，未來北士科園區開發完成後，園區內水將全部由新建排水系統排往洲美抽水站，將不會外溢到洲美里9、10鄰地區；另在分流管完成前，颱風暴雨期間將佈設移動式抽水機組，減輕颱風暴雨造成期淹水的影響。

(中時 )