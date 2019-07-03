大湖地區農會促進梨農間良性競爭，3日舉辦尊梨果品評鑑競賽共75名梨農參加。（巫靜婷攝）

大湖地區3日舉辦尊梨果品評鑑競賽，依外觀、口感、糖度、風味質地等項目逐一評比。（巫靜婷攝）

大湖水梨正值產季，各家梨農推出最優質的果品參加評鑑。（巫靜婷攝）

刺激大湖觀光淡季商機，業者將新鮮水梨切丁打成冰沙，香甜滋味深受好評。（巫靜婷攝）

苗栗縣大湖鄉高接梨正值產季，為促進梨農間良性競爭，大湖地區農會3日辦理尊梨果品評鑑競賽，苗栗區農業改良場指出，今年受氣候影響，水梨結果率下降，產量隨之減少，熟度也不好照顧，因此評斷上有做調整；成績出爐，今年豐水梨特等獎由梨農徐智恆拿下，將於周末舉辦的尊梨節中頒獎。

評鑑委員仔細巡查各參賽水梨，依外觀、口感、糖度、風味質地等項目，逐一評比，苗栗區農改場助理研究員張雅玲表示，今年由於氣溫偏高，水梨普遍糖度下降，評鑑測到最高糖度達12度屬非常難得，大湖地區生產品種以豐水梨為主，口感細膩，經由農會推薦，民眾可購得品質較好的果品。

大湖地區農會推廣部主任胡智郎指出，大湖高接梨栽培面積達300多公頃，除了7月盛產的豐水梨，8月也將推出新興梨，此次共有75名梨農參與評鑑，另35名梨農參加第二屆趣味競賽，推出心目中最好的果品，搶奪尊梨王、人氣王及甜度王寶座。

胡智郎表示，趣味競賽以1串3顆為單位，即便產量少1／3以上，農民透過優良栽培管理技術，施以有機質肥料，整體品質保持不錯，結果出爐，梨農胡智坤種出重達3180公克的水梨贏得尊梨王封號、胡冠恆種出的果品則在外觀及甜度項目摘下人氣王及甜度王。

另外，刺激大湖觀光淡季買氣，有業者嘗試將新鮮水梨打成冰沙銷售，香甜又清涼的水梨冰沙一推出，立刻吸引民眾嘗鮮，業者林芳瑩表示，水梨盛產期間，民眾品嘗新鮮水果之餘，不妨動手DIY增進親子互動，將水梨切丁以1份開水、4份水梨的比例打成果汁，依個人喜好再添加牛奶或砂糖可增加風味。

(中時 )