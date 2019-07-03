癌症發生的原因有很多，甚至可能與飲食習慣密切相關！美國癌症協會的研究發現，地中海飲食法、原始人飲食法，有降低體內氧化壓力、慢性發炎，達到防癌效果！

早安健康報導，美國癌症協會研究指出，原始人飲食法、地中海飲食法可有助緩和全身慢性發炎、氧化壓力。所謂的「氧化壓力」是指體內的活性氧過剩，造成人體老化、罹癌的原因。癌症是一種「終極發炎」，當氧化壓力越大、慢性發炎越多，罹癌的風險就越高。

該研究針對30～74歲男女、一共646名，以問卷調查他們的飲食狀況，研究結果結果發現：

●飲食習慣最接近原始人飲食的人，體內發炎的風險降低39％，氧化壓力的風險降低49％。

●飲食習慣最接近地中海飲食的人，體內發炎的風險降低29％，氧化壓力的風險降低61％。

研究癌症的日本銀座東京診所院長福田一典指出，地中海飲食是吃魚類、蔬菜、豆類、橄欖油等優良油品的飲食方式。研究指出，吃地中海飲食法的人死於癌症的機率較低，有減少大腸癌、乳癌等癌症的發生。

原始人飲食法，則是模仿石器時代人類，吃新鮮肉類、海鮮、蔬果、蛋、堅果、種子、橄欖油等健康油脂。雖然原始人飲食法有抗老功效，然而忽略豆類、乳製品類食物攝取的事仍有爭議，建議與醫師討論後再進行。

(中時電子報)