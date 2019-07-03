酒駕加重處罰新制7月1日上路，台中市警方實施酒駕大執法3日公布成果，連續2天共計79件酒駕違法、45人遭送辦，其中拒檢、拒測告發有7件，累計罰款126萬元為最高，顯示還有民眾存僥倖心態，甚至不清楚罰鍰已從9萬元提高至18萬元，警呼籲5年內再犯可加重累計，勿以身試法。

台中市警局交通大隊表示，《道路交通管理處罰條例》加重酒駕處罰修正案自7月1日起實施，日前針對汽、機車酒駕分流、累犯、拒測、慢車酒駕、拒測等稽查；統計酒駕23件、同車共責乘客5件、拒檢、拒測7件，達公共危險罪移送45件，其中1名騎電動自行車民眾測出酒精濃度達0．25毫克，依公共危險罪移送。

警方指出，新制罰鍰採汽機車分流，汽車酒駕罰鍰提高為3萬至12萬元，採累進處罰，另闖越酒測攔檢點、酒駕拒測罰鍰提高至18萬元，亦採累進處罰。總計2天開出罰單的罰鍰金額高達168萬7800元，台中市警局交通大隊指出，依照公共危險罪移送案仍需經法院裁定，決定處罰罰緩。

(中時 )