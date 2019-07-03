著名的「嬰兒川普」(Baby Trump)抗議氣球將在7月4日的國家廣場(National Mall)亮相，但是受到法令限制，這個抗議氣球不會漂浮到被川普總統看到的高度。

軍事網(military.com)報導，反戰團體「粉紅程式」CODEPINK週二說，收到美國聯邦航空管理局的命令，他們的18英尺(5.4公尺)高「嬰兒川普」氣球，不能離地面超過兩英尺(60公分)，也不能用氦氣填充，所以川普應該是看不到了。

組織領袖梅蒂亞‧班傑明(Medea Benjamin)說，雖然被如此限制，但他們仍然會試著展示氣球，為了迴避法令，她使用吹葉機為氣球填氣，同時，會仔細拴住氣球，確定它離地面不會超過兩英尺。

梅蒂亞說，如果用熱空氣給川普充氣，有可能因過熱而炸毀，要是如此，這將是一個偉大的視覺藝術。

原本該組織打算在華盛頓紀念碑的場地抗議卻被拒絕，所以改在林肯紀念堂的廣場。另外他們也獲得了憲法大道17號抗議的許可，在那裡，會將分發小型的嬰兒川普給民眾，同時會有街頭演講。

「嬰兒川普」氣球首次出現在倫敦的反川普集會上，誇張的漫畫形象立即吸引民眾與媒體的注意，已經成為歐洲反美示威遊行的一部分。

除了「嬰兒川普」抗議活動外，反川普的還有自由派VoteVets退伍軍人團體、以及Rags Of Honor退伍軍人團體，他們會一起合作，舉行反川普的義賣園遊會。這些團體將分發成千上萬件印有老約翰馬侃驅逐艦(USS John S. McCain ,DDG 56)的形象T恤，這是諷刺川普在訪問第七艦隊駐地時，白宮要求將將「馬侃號」的艦名蓋起來，之後被第七艦隊駁回。已故的共和黨參議員小約翰馬侃正是老馬侃的孫子，在生前經常批評川普的政策失當，川普也從不掩飾對馬侃參議員的不滿。

VoteVets副主席彼得考夫曼表示，T恤是對馬侃家族為國犧牲的致敬，他說，相比於川普政治集會式的閱兵遊行，穿著馬侃紀念T恤是為恰當的7月4日紀念方式。

(中時電子報)