民進黨中常會代理主席柯建銘指出，台灣面臨到來自對岸科技的紅色威脅，遭遇智慧財產被竊。繼國安三法修法完成後，將繼續推動民主防線、科技防線、資訊防線。

民進黨中常會邀請台北科技大學智慧財產權研究所副教授江雅綺，提出「紅色威脅：科技攻擊與科技竊盜」專案報告，民進黨主席卓榮泰訪美，因此會議由柯建銘主持。

民進黨發言人李明俐轉述指出，感謝台北科技大學江雅綺教授，針對隨著所謂「中國夢」而來的「混合威脅」，是如何透過科技，並刻意運用民主社會的弱點，經由各種工具影響在地，進行了十分精彩的報告。

柯建銘在會中表示，科技技術的日新月異，同時也帶來了，不對稱的科技戰，紅色科技的滲透與威脅，有著許多不同的樣態，像是運用科技自動生成虛假訊息，以人工智慧製造深假圖像，用以混淆視聽，或是在資訊設備中開後門，竊取各種民生相關的資訊，這些無聲且難以辨別的資訊，正滲透進入民眾的日常生活，充份警覺與查證已是十分必要。

柯建銘指出，關鍵技術與智慧財產是現代化國家發展的重心。然而，中國透過駭客盜取美國的關鍵科技與智慧財產，2018年胡佛研究所的報告，提到「中國如何系統性的利用，非正式交流和合作場合，盜取美國關鍵科技智財與技術。」這也是中美貿易戰的問題背景之一。

同樣地，台灣也面臨到來自科技的紅色威脅，遭遇智慧財產被竊，舉凡智慧農業、農業科技，到商業、科技業，及國人的個資都面臨風險，這些必須加以遏止。

柯建銘強調，面對紅色科技的滲透與威脅，台灣的民主不容被利用於破壞性的目標，不論政府與民眾都是防止的重要機制，針對江雅綺教授今天提供的許多建立防線的政策建議，請政策會彙整後，送交執政團隊參考。繼國安三法（兩岸條例-政治協議簽署程序、國家機密保護法、刑法），修法完成後，本黨會再接再厲，讓民主防線、科技防線、資訊防線更加安全與鞏固。

(工商 )