花蓮新城鄉龍泉親水公園占地千坪，園區內規畫多條步道、生態池，每到夏季荷花就會盛開，是鄉內著名賞花景點，點點粉紅點綴其中，還有水筆仔、水芹菜及水芙蓉等多樣性水生植物，是民眾夏季避暑遊憩的景點。
龍泉公園位於佳林村佳山聯絡道旁，占地1200坪，早年因農民灌溉需要，曾在當地開挖1處深井，意外該處地下水源充沛、冰涼，是當年民眾消暑的聖地，但後來因拓寬產業道路，再次埋入土中，在新城鄉公所的協助下，重新引水打造親水公園，重現當年景況。
鄉長何禮臺說，龍泉公園水源自中央山脈，經佳林村湧上地面，便順勢打造親水園區、5座荷花生態池、涉水步道等設施，還有單車車道，每年5月起會陸續開花，6、7月都能看到荷花綻放的景況，還有水筆仔、水芹菜及水芙蓉等多樣性水生植物，另外「祥龍親水」景觀雕塑下，也有一處親水區，提供民眾感受冰涼湧泉。
現在高大的荷花池，最初設計是種植葉面漂在水面上的睡蓮，由於睡蓮容易在家中種植，種植初期經常遭民眾偷摘、破壞，鄉公所改種植大型、不易移植的荷花，才有現今茂密的荷花池，何禮臺提醒民眾，賞花時避免碰觸花苞，影響荷花綻放姿態，且注意與荷花池的距離，以免失足掉入水中。
(中時 )
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