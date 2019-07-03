林業試驗所團隊為谷關五葉松進行應力波檢測，判定樹幹腐朽層度。（王文吉攝）

林業試驗所團隊爬上谷關五葉松主幹，進行應力波檢測，判定樹幹腐朽層度。（王文吉攝）

林業試驗所團隊爬上谷關五葉松主幹，進行應力波檢測，判定樹幹腐朽層度。（王文吉攝）

谷關五葉松巨木在4月21日零晨突然「斷臂」，巨大枝幹從樹頭處斷裂面，壓壞一旁鐵製欄杆。（資料照片）

谷關五葉松神木支幹從根部斷裂，形成1.5公尺的大樹洞，「內傷」曝光，殘留許多蟲蛀朽壞的腐木。（資料照片）

谷關五葉松巨木在4月間突然「斷臂」，斷裂面露出巨大樹洞，台中市農業局會同專家診斷，發現老樹中空腐朽，且崖邊無法施作支撐設施，建議矮化15％。但經費誰出？農業局及地主僵持不下，地方人士抨擊市府將護樹責任推給地主，「高喊拚經濟，不如重視觀光財。」

谷關五葉松巨木位於神木谷飯店庭園，高約36公尺，相當於12層樓，樹圍需6人才能環抱，地方相傳樹齡逾千年。今年4月間，樹頭1根巨大枝幹不敵風雨，應聲斷裂，長約10公尺的斷木掉落大甲溪谷，樹頭露出大洞及腐朽木屑。

農業局邀請林試所進行應力波檢測，判定樹幹腐朽層度，檢測結果發現，五葉松實木厚度僅7％及17％。由於樹勢向溪側傾斜，專家憂心樹冠太重，樹根抓地力不足，建議施作支撐架，但臨溪側無支撐點，使用鋼纜拉撐固定，或可考慮將樹高矮化15％，減少樹重及風阻。

神木谷總經理羅進洲表示，五葉松位於其私人土地，近日將清除樹洞及碳化改善，並投放白蟻誘劑，花費近20萬元。簡單的驅除白蟻、清創可以自己處理，但專家建議進行樹體減重、樹高矮化等，工程太過浩大，且這棵樹是市府列管的珍貴老樹，希望市府能協助護樹。

五葉松巨木「斷臂」逾2個月，周姓讀者不忍老樹岌岌可危，向媒體投書指出，日本「陸舟之松」五葉松樹齡約600年，日本政府移植金閣寺保護，成為著名景點。谷關五葉松逾1200年，地主要修剪都需經市府批准，如今生病了，市府卻不願撥經費治療，放任自生自滅。

「政治人物拚經濟、拚初選，也不願關注國寶老樹！」周姓讀者疾呼市府「救救谷關千年五葉松」。對此，農業局表示，已請專家學者協助診斷、提供對策，但因五葉松位於私人土地上，政府不能獨厚私人財產，加上全市列管老樹多達1800棵，不可能全部補助，希望地主善加維護管理，市府會持續協助處理。

(中時 )