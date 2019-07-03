美國總統川普千金日前在G20高峰會上招搖過場，各國領導人討論國際重大議題時在旁插話搶鏡，引來嫌惡眼神。這些鏡頭被媒體報導後在網路上引發一陣「被嫌棄的伊凡卡」(Unwantedivanka)熱潮，網友們狂噓伊凡卡舉動有失國家顏面，還為此將伊凡卡的照片P圖植入各種歷史圖片，以豐富創意諷刺其搶鏡行徑，形成網上有趣而奇特的話題。
美國總統川普千金伊凡卡在G20峰會會場招搖而過與不當插話近日引起媒體與網民狂噓，認為這種不當出現在國際場合干擾領導人互動的行為有失國家顏面，她多次試圖加入各國領袖談話引來嫌惡表情讓美國人感覺丟臉，許多網友以#unwantedivanka為推特主題標籤發表各種譏諷的言論與圖片，創意百出令人發噱。
網友P圖尤其趣味橫生，有的是把伊凡卡植入各種歷史上重大事件照片中，如二戰時期硫磺島戰役美軍豎立國旗、刺殺甘迪迪、雅爾達會議、人類登陸月球，有的是P入經典電影畫面、重大社會議題或卡通人物畫中，充份顯示網友的創意並反映出對伊凡卡這種行為的嫌惡態度。
目前此一熱潮仍在網上發酵，參與討論與貼圖的網友各國都有，在推特上或網路論壇上以主題標籤#unwantedivanka搜索就能欣賞網友創意並加入討論。
(中時電子報)
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