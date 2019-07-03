Ivanka Trump appears to be trying to get involved in a talk among Macron, May, Trudeau and Lagarde (IMF head).

The video is released by French Presidential palace. pic.twitter.com/TJ0LULCzyQ — Parham Ghobadi (@ParhamGhobadi) June 29, 2019

美國總統川普千金日前在G20高峰會上招搖過場，各國領導人討論國際重大議題時在旁插話搶鏡，引來嫌惡眼神。這些鏡頭被媒體報導後在網路上引發一陣「被嫌棄的伊凡卡」(Unwantedivanka)熱潮，網友們狂噓伊凡卡舉動有失國家顏面，還為此將伊凡卡的照片P圖植入各種歷史圖片，以豐富創意諷刺其搶鏡行徑，形成網上有趣而奇特的話題。

伊凡卡在二次大戰的雅爾達會議上，希特勒納粹就這麼被徹底摧毀了。（圖／推特）

伊凡卡出現在硫磺島戰役經典照片中，要讓美國再次偉大。（圖／推特）

美國總統川普千金伊凡卡在G20峰會會場招搖而過與不當插話近日引起媒體與網民狂噓，認為這種不當出現在國際場合干擾領導人互動的行為有失國家顏面，她多次試圖加入各國領袖談話引來嫌惡表情讓美國人感覺丟臉，許多網友以#unwantedivanka為推特主題標籤發表各種譏諷的言論與圖片，創意百出令人發噱。

美軍狙殺賓拉登當然也少不了伊凡卡。（圖／推特）

我的一小步，是人類的一大步。咦？.....還有伊凡卡的凌波微步...（圖／推特）

伊凡卡出現在經典電影星際大戰畫面中，可能與川普建立太空軍有關。（圖／推特）

知名電影鐵達尼號原來有漏網鏡頭。（圖／推特）

網友P圖尤其趣味橫生，有的是把伊凡卡植入各種歷史上重大事件照片中，如二戰時期硫磺島戰役美軍豎立國旗、刺殺甘迪迪、雅爾達會議、人類登陸月球，有的是P入經典電影畫面、重大社會議題或卡通人物畫中，充份顯示網友的創意並反映出對伊凡卡這種行為的嫌惡態度。

描述美國勞工苦況的知名新聞照片中展示伊凡卡永遠與工農群眾站在一起，也坐在一起。（圖／推特）

應該趕快去邀請伊凡卡來為南台灣撲滅登革熱。（圖／推特）

目前此一熱潮仍在網上發酵，參與討論與貼圖的網友各國都有，在推特上或網路論壇上以主題標籤#unwantedivanka搜索就能欣賞網友創意並加入討論。

(中時電子報)