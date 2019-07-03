日前傳出IBM要併購Red Hat（紅帽），公平會今天開會通過此案並表示，結合後市場上仍有Amazon、Microsoft等大型業者持續參與競爭，尚難認IBM與Red Hat結合會顯著改變市場結構或大幅減損競爭程度，因此決議依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。

IBM於全球從事各類IT解決方案開發、生產及行銷；紅帽為開放源軟體及相關支援服務全球供應商。IBM盼取得Red Hat全部已發行流通且有表決權股份，IBM在我國「部署導向應用程式平臺」市場占有率達公平交易法第11條第1項第2款結合申報門檻，故向公平會申報事業結合。

公平會指出，結合前IBM與Red Hat在我國「作業系統」、「事件驅動中介軟體」、「部署導向應用程式平臺」等3個產品市場具有水平競爭關係，但因結合所導致市場占有率增加幅度很有限。

公平會說，經詢問終端客戶、競爭對手及產業研究機構意見，大多表示參與結合事業產品並不具緊密替代關係，IBM與Red Hat結合前主要競爭壓力源自其他非參與結合事業。況且，結合後市場上仍有Amazon、Microsoft等大型業者持續參與競爭，尚難認IBM與Red Hat結合會顯著改變市場結構或大幅減損競爭程度。

公平會也考慮，IBM與Red Hat是否會藉由阻礙對手存取開源程式碼、降低Red Hat產品開放性、改變與現有雲端供應商合作關係等方式，損害鄰接市場競爭等疑慮，經審酌結合後IBM仍需面臨來自開源軟體社群壓力，且可以替代Red Hat產品開源軟體眾多，參與結合事業應無藉由前述方式封鎖競爭誘因或能力。

公平會審查結果認為，本案結合尚無顯著限制競爭不利益，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。

(中時 )