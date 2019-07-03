為讓防災知識從小紮根，北市消防局近日舉辦消防營，寓教於樂，訓練小小尖兵。（消防局提供）

台北消防局7月「108年消防營」活動開跑，連續4周的每周2至週5舉辦，至7月26日止，共16個梯次、總名額1600人。消防局表示，消防營是北市每年暑假的熱門活動，每週五更開放家長報名共學，希望讓防災走進家庭，親子共同打造安全的家。

消防局指出，為讓防災知識從小扎根，將由消防隊員帶小朋友，搭配「防火知識歌」輕快活潑的曲調及淺顯易懂的歌詞，在唱跳中將防災知識烙印腦海。

今天的活動，由身穿消防服裝的瞄子手、搜救手、救護手及防災高手等4位消防人員，牽消防小尖兵出場，大手拉小手，象徵防災知識、消防自助及助人精神的傳承，一起守護幸福城。

接著再由消防小尖兵進行射水滅火、示範地震保命3步驟趴下、掩護、穩住，及橫渡體驗，開幕式非常精采，歡迎大小朋友一起共同參與。開幕式結束後，立即展開「消防小達人」及「消防小英雄」闖關活動。

消防局指出，消防營活動包括學習防火、防震的防災知識外，還有滅火體驗、地震體驗及CPR＋AED操作技術等，在體驗中讓小朋友了解消防員在火災、震後、救護現場與時間拔河搶救生命辛苦的一面；另外還有煙霧體驗，讓小朋友在伸手不見五指的濃煙中，學習正確的逃生姿勢。

消防局今年首度邀台灣樂高公司來參加消防營，陪小朋友一起Fun暑假，在在縮小世界裡，學習防火、防災知識，並用一塊塊積木，構建安全的家。透過各種災害的體驗，讓小朋友從小就有預防災害、減少災害重於搶救的觀念，同時學習自救及互助、助人的防災觀念，體驗活動中穿插有獎徵答，活動內容豐富有趣。

本次參與活動的小朋友，在通過各種防災知識及體驗活動的考驗後，可以獲得結業證書，每一位都是防災的種子，也都是家中最英勇的「防災消防小尖兵」。

(中時 )