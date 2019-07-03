高雄市副市長洪東煒7月3日前往旗山區公所訪視，在聽取區政業務簡報後，肯定區公所團隊為市政的付出。他並在區長李惠寧等人的陪同下，實地視察旗山5號排水抽水站，關心抽水站運作情形，並讚許其能有效改善旗山街區大規模淹水情況。

洪東煒除了解防災整備情形外，也關心轄區內弱勢個案，特地前往位於太平里的弱勢家庭進行慰問與關懷，並親贈生活物資用品。這名男子現年60歲，罹患口腔癌，領有身心障礙手冊，未婚無子女，又需照顧同住的年邁母親，導致經濟收入不穩定。

洪東煒在了解情況後，他表示，如果有經濟方面困難，或是災害來臨時需要的急難救助，都可以儘速向公所提出申請。

此外，由於近來登革熱疫情持續，洪東煒也特別叮嚀公所要不間斷進行孳生源檢查工作，對於公所同仁運用資通訊觀念建構的登革熱查報列管系統也多予讚揚，並期勉公所能透過各項管道進行市政行銷，將旗山的景點美食推廣出去。

(旺報 )