桃園市空服員職業工會6月20日罷工至今邁入第14天，昨天雙方針對禁止秋後算帳條款超過11小時但僅達成1項共識「對遭記曠職空服員改記空白班，事後再組調查小組調查」，據了解，勞資雙方在這2天不一定會有協商，但雙方會先透過建立的窗口釐清爭點。

據悉，原本資方在針對禁止秋後算帳條款打算比照機師工會簽訂的團體協約「就本次爭議行為，對本公司所為如符合法律所定爭議行為之言行，公司予以尊重。另將遵守工會法、勞資爭議處理法及中華民國相關法律，並不會對工會及其會員有違反前述法令之行為。」但工會仍擔心保障不足，因此在禁秋後算帳條款討論較久。

勞動部官員表示，雙方昨天有初步討論到飛安服勤獎金，但對實施日期雙方仍無共識，資方期待明年實施、勞方則希望盡快施行；而工會要求公司開放GPM會議給工會三十分鐘宣傳時間，資方也對此持保留態度；恢復5月8日優惠機票等措施，工會則希望資方提出具體恢復時程，資方則以損失尚未統計為由不願提出。

勞動部官員指出，資方昨天協商至下午1點半時，一度以要開會為由，揚言要離開會議，但最後在勞動部的協調之下，仍回到談判桌來協商。雖然雙方並未訂出下次協商日期，但近日內會透過窗口釐清爭點，加速下次重啟協商效率，勞動部也將盡速協調出下次協商的日期。

(中時 )