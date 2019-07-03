國民黨主席吳敦義3日在中常會中，指責民進黨政府所推的法案是為製造社會對立，進而獲得選舉利益，也呼籲明年1月全面下架獨裁退步黨，蔡英文總統下午回應，吳敦義所講有失公允、「也有些失格」，「我們所做的每一件事情，都是為了國家思考」。

蔡英文總統回應指出，「吳主席這樣講，有失公允也有些失格」，她認為「我們所做的每一件事，都是為了國家思考」，通過的很多法案，也是為了國家的改革與利益在做的事情，「那樣形容民進黨很不好、也很失格」。

有媒體提問關於鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜晚間預計在國民黨的黨內初選政見發表會中，提年金改革及國家財政一事，蔡英文說，雖然是國民黨初選，「我出現的比例比他們任何人都高」，她認為，畢竟是黨內初選，國民黨應該把自己作為政黨的價值，和他們要對台灣負什麼樣的責任說清楚，而不是用對執政者沒有道理、情緒性、空泛的批評，「我覺得有時候都像是謾罵」、「對一個百年老店不是一個好現象」。

蔡英文表示，政府財政的問題「我昨天說的很清楚」，儘管國際情勢是些變化，不過經濟持續維持成長、稅收有增加，財務空間可以減稅，並實施各項社會福利措施，可以照顧老人家及青年、甚至照顧學生，她認為經濟發展、財政穩定、社會福利，是三頭並進的過程。

蔡英文也指出，她不知道郭董如何賺大錢，「但確實蠻會花大錢」，在初選就看到鋪天蓋地的文宣，「這錢應該花的不少」，她認為，一個企業跟個人如何賺大錢，和一個國家的財政和經濟發展不見得是同樣的事情，這個政府在3年來財政一直穩定成長，有空間可以照顧需要照顧人。

另外針對前新北市長朱立倫廣告打出「台灣未來改革路上，不能沒有朱立倫」一事，蔡英文也回應，朱立倫也應該說「改革不能沒有宋楚瑜」，這是2016年總統大選時所說的話，她希望大家都可以一起改革，而朱立倫將此移花接木，蔡英文說，「應該不是正常的政治人物會做的事」，蔡英文也說「他（朱立倫）不是說自己是正常人嗎？」

(中時 )