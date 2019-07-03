宋明仲表示，使用無人機噴藥，最大好處為精準計算液肥及農藥之用量且均勻噴灑於植物上，使病蟲害降至最低。（張毓翎翻攝）

嘉義縣東石鄉因人口老化、地層下陷迫使良田鹽化，無法耕種的農地相繼改闢成魚塭，儘管環境嚴苛，有位39歲青農宋明仲選擇辭去14年的工作返鄉，成為東石鄉第一個引進無人機噴藥，因上進態度，起初瞧不起他的農民逐漸改觀，他規畫未來朝精緻農業發展，生產更多有機無毒農作物。

原本在台南從事車燈公司生產課長的他，因父母年邁，3年前返鄉接下家族產業，為使稻穀耕作更機械化，便買下無人機噴農藥，他說，人工噴灑得耗4個人，還會濺到自己傷身，若用無人機可遠處遙控，藥劑使用也有效率，省時省力。

有些農民不信任用無人機，覺得人工操作較實在，家中父母也反對，認為還沒賺，就先賠錢。毫無經驗的他，儘管剛開始不被看好，也決定一試，隨著時間漸漸上手，他表示，目前水稻收成為村莊裡最好的，一般一分地收成約1500台斤，他能收成2000台斤。

此外，除了運用無人機代噴，他也協助農民聯絡契作商，開發更多通路，他說，大部分農民只會種不會賣，幫忙聯繫使他們拿到更好利潤。

他目前朝精緻化農業走，今年打算種「無毒米」，並生產出更多有機無毒的農作物，未來有機會想創業開加工廠，將黃豆、黑豆等採收後，洗淨包裝賣給加工廠商，創造更多商機。

(中時 )