立法院院會今（3）日下午三讀通過「境外資金匯回管理運用及課稅條例」草案，台商資金匯回首年稅率8％，次年10％，用於直接或間接實質投資者，稅率都可享減半優惠，降為4％、5％。其中匯回資金5％可自由運用，另25％可存入信託專戶或證券全權委託專戶，從事金融投資。另為確保資金期限內回台，條文將明訂台商申請後「二年內」，需將資金匯入專戶。

根據財政部預估，條例通過後將可吸引最高約9,000億元資金回台，貢獻稅收逼近600億元。

審查過程朝野立委紛紛登記發言，表達立場。立委余宛如認為，國際上因應「CRS（共同申報準則）」，掀起一股資金遷移潮，台灣因為過去特殊歷史、地緣關係，很多台灣人在海外頭資、錢也存在海外，也有很多台灣金融人才需到香港等地管理台灣人的錢。

余宛如強調，政府希望在中美貿易戰火、資金遷移下，可讓台灣資金有一條回家的路，國民黨版本只允許資金投資「實體」產業，但行政院版允許透過信託專戶等間接金融管道，投資財富管理產業，可藉此培育金融人才，壯大產業。

國民黨總召曾銘宗則表示，通過民進黨版本將有三大隱憂，第一，國內資金45兆元、放款僅28兆元，台灣資金太充沛，缺的是實質投資機會。第二，租稅不公平問題，過去資金回台適用稅率20％，現在匯回用於實質投資的資金，可享有4％至5％稅率優惠，對於過去老實回台的業者不公平。

第三，資金僅管制五年，第六年起可分三年領走，對不動產市場價格會產生衝擊，但蔡政府至今沒有對此提出衝擊評估報告。曾銘宗說，反觀國民黨版本規定，資金無論第幾年回台，100％都要實質投資於產業，設廠、設置研發中心，不能炒房，避免外界疑慮。

立委賴士葆則批評，財政部說回台資金可達一兆元，結果設置一個漏洞，5％資金可投資炒房，25％也可投資營建股，這都可以製造台灣資金氾濫的假象，將有助於民進黨選舉，這次臨時會所謂的經濟五法，全是為選舉端出的政策而已。

(工商 )