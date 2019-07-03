隸屬於全球頂尖卡內基廳底下的美國國家青年爵士樂團，將在藝術總監、葛萊美獎得主西恩．瓊斯帶領下，首度來台。為了帶領這群新生代青年好手，西恩．瓊斯主動放棄林肯中心爵士樂團小號首席一職，他表示：「我從不迴避挑戰，而且我認為，沒有一位音樂家應該一直待在舒適圈，必須不斷尋求突破。」

在網路上可看到西恩．瓊斯和青年好手們同台飆藝的畫面，青年自信展現自我，在大師面前十分自在、輕鬆，沉浸在愉快的音樂氛圍裡。西恩．瓊斯表示，他帶領這群青年展現自我的方式，就是守護他們的天分，「傳奇爵士樂手賽隆尼克．孟克曾說過：『最棒的天才，就是能保有自己特色的人。』我希望大家在尊重爵士樂應有的傳統之外，也能保有自己的模樣，這些都會成為爵士樂美好文化的一部分。」

為培育更多青年爵士樂好手，卡內基廳在2018年成立美國國家青年爵士樂團，成員來自全美各地16歲到19歲的音樂好手，經過甄選後齊聚紐約，和頂尖爵士樂大師學習，拓展音樂視野，也有機會在紐約與各地巡演。

卡內基音樂廳執行與藝術總監基林森爵士表示：「把全美各地優秀青年聚集在一起，互相激勵對方，這會產生很大的影響，也會創造出一個緊密的社群。」

西恩．瓊斯表示，對青年演奏者而言，有舞台演出、打磨自己是很重要的事，「卡內基廳可說是寫下傳奇的代表舞台之一，有太多傑出好手曾在此演出，後來到這裡演出的我們，都能成為傳奇的一份子，這是大家的榮耀。」

這回來台，除了西恩．瓊斯，還有曾獲12項葛萊美獎、被《JazzTimes》雜誌評選為「年度最佳男歌手」的庫特．艾靈，也會與青年好手同台。

美國國家青年爵士樂團將於7月30日至31日，在台中國家歌劇院中劇院登場。

(中時 )