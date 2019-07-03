立法院院會今天三讀通過《境外資金匯回管理運用及課稅條例》，海外資金匯回台灣首年第1年8％租稅優惠，第2年享10％租稅優惠，用於實質投資可優惠減半。

三讀條文明訂，台商資金匯回首年稅率8％，次年10％，用於直接或間接實質投資，稅率都可享減半優惠，降為4％、5％。其中匯回資金5％可自由運用，25％可存入信託專戶或證券全權委託專戶，從事金融投資，70％實質投資。此外，為確保資金期限內回台，台商申請後「二年內」，需將資金匯入專戶。

行政院提案指出，因應國際經濟情勢諸多不確定因素，台商確有調整投資架構及全球營運佈局而匯回境外資金之需求，為協助台商重新調整全球投資佈局，鼓勵我國個人及營利事業回國投資及誠實申報所得，並兼顧「遵循洗錢與資恐防治相關國際規範」、「導引資金進行實質投資有效促進經濟發展及增加就業」、「國內廠商在地公平性避免引發課稅不公爭議」等三大原則，提供個人及營利事業匯回境外資金合宜租稅措施。

民進黨立委余宛如指出，我們設立了台商回台辦公室、台商資金回流專區，現在加上了境外資金匯回專法三讀，「台灣製造2.0不是夢。」

國民黨立委曾銘宗說，國民黨原來提出很好的修正動議，也就是百分之百的投資適用4％稅率的草案，但很遺憾最後還是通過民進黨版，現在也只能支持，並拭目以待會不會能創造蓬勃發展的投資。

(中時 )