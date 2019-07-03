為幫助弱勢家庭兒少建立良好的品格和知識，安得烈慈善協會舉辦「暑期生命成長營」活動，藉由多元體驗課程，促進弱勢兒少的品格、知識、視野成長，長期關懷弱勢不遺餘力的華南產險，也連續3年捐款20萬元贊助活動，一起幫助弱勢兒少。

營隊開始前，華南產險董事長吳崇權將愛心善款交到安得烈執行長羅紹和的手中，考慮到天氣炎熱，也特別預備運動補給飲品，由張文志經理和同仁們帶到營隊贈送給學員們。

吳崇權表示，由於弱勢及偏鄉兒少的資源有限，能將教育和公益做結合，培育國家幼苗，具有實質上的教育意義，華南產險非常肯定並且全力支持。

羅紹和也代表受助的孩子們致謝，感謝華南產險長期的支持，自2016年起支持安得烈「食物銀行計畫、培鷹計畫」，三年來捐贈達120萬元，這份善心將灌溉弱勢家庭的孩子們，讓他們健康、快樂成長。

安得烈慈善協會表示，相信每一個孩子的生命都有著無限發展的可能，只是因著環境窮困和生活貧乏，影響了身心靈的發展，安得烈不僅透過食物箱給予生理的飽足，更透過關懷陪伴和舉辦各樣適齡適性的成長活動，培養孩子良好的品格和態度。

(中時 )