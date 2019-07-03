減肥除了規律運動及飲食外，不少人會再喝一些中藥或補充品來輔助。科學家最新研究發現，咖啡能刺激人體的「棕色脂肪」，而這類脂肪不僅能加快燃燒熱量，更有助血糖控制，可能是未來解決肥胖和糖尿病的關鍵。

據國外媒體《Science Daily》報導，英國諾丁漢大學(University of Nottingham)醫學院一項發表在Scientific Reports期刊的新研究指出，人類身上有2種主要脂肪，白色脂肪為儲存多餘卡路里產生，而棕色脂肪（BAT）則恰好相反，它負責燃燒糖和脂肪來產生熱能；研究發現，咖啡能刺激人體棕色脂肪運作，加快燃燒熱量，甚至改善血糖控制不良等問題。

該研究主要作者之一的邁克.西蒙茲(Michael Symonds)教授指出，棕色脂肪會對寒冷產生反應，並可協助血糖控制、改善血脂代謝，並增加卡路里消耗，由於棕色脂肪的主要位置之一在於頸部，研究團隊運用紅外線熱顯像技術，分析人體分佈的棕色脂肪是否再飲用咖啡後有所變化。

西蒙茲表示，研究結果顯示，咖啡的確可以刺激棕色脂肪的反應，但仍須進一步研究是咖啡中的哪個成份活化了棕色脂肪，他認為，一旦找到活化棕色脂肪的關鍵，很可能是未來體重管理或是代謝症狀的解決途徑，並且能幫助預防更多糖尿病的發生。

(中時電子報)